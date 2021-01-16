Як проводять зимове дозвілля мешканці Галицького нацпарку

Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині показав своїх мешканців на тлі засніжених краєвидів.

Відповідні фото розміщено на сторінці нацпарку в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Зимова казка в Галицькому національному природному парку", – зазначили автори допису.

На фотографії, зокрема, потрапили олені, лисиці, муфлон, зубр. Вони прогулюються або відпочивають на території нацпарку.

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Нагадаємо, Галицький національний природний парк створено 2004 року. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та його приток: річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. Тут працює музей "Природа Землі Галицької" та Центр реабілітації диких тварин.

На території парку виявлено 45 видів рослин і 37 видів тварин, які є представниками Червоної книги України, 4 і 9 відповідно – Європейського Червоного списку та 6 видів рослин і 158 видів тварин, що перебувають під охороною Бернської конвенції.

До складу Галицького національного природного парку входять понад 40 цінних в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природних комплексів та об’єктів (лісових урочищ загальною площею близько 11 тис. га, водно-болотних комплексів – 2550 га, лучно-степових ділянок та геологічних утворень).

У найцікавіших куточках парку прокладені туристичні маршрути та еколого-пізнавальні стежки.