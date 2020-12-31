Нацпарк «Синевир» розширює свою мережу туристично-інформаційних центрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці нацпарку у Фейсбуці.
«Національний природний парк «Синевир» розпочав будівництво туристично-інформаційного центру (ТІЦ) у селі Вільшана Хустського району. Цей населений пункт має гарні перспективи для розвитку туризму. Тут мальовнича природа, а неподалік ще й унікальні букові праліси», – йдеться в повідомленні.
Мета нового закладу, зазначили в НПП, – сприяти розвитку туризму в нацпарку, надавати вичерпну інформацію туристам про рекреаційну інфраструктуру та можливості відпочинку в регіоні.
«Центр поширюватиме інформацію про регіон задля залучення якомога більшої кількості відпочивальників і дбатиме про формування привабливого туристичного іміджу краю. ТІЦ відіграватиме й еколого-освітню функцію. До речі, нацпарк впродовж багатьох років активно співпрацює з місцевою громадою і школою. Впевнений, що ця співпраця продовжиться і матиме чимало позитивних результатів», – зазначив директор національного природного парку «Синевир» Микола Дербак.
Крім того, наголосили в нацпарку, місцеві жителі й природоохоронці покладають сподівання на те, що наступного року відремонтують дорогу на відрізку Синевир – Колочава – Буштино, що надасть додаткового поштовху для розвитку туристичної сфери.
Нацпарк раніше уже створив два туристично-інформаційні центри у селах Синевир (урочище Остріки) і Негровець (урочище Глуханя). Ці заклади показали свою ефективність у справі розвитку туризму і екоосвіти, тож розширення мережі ТІЦів у межах парку триватиме, додали в НПП.
Фото: НПП «Синевир»