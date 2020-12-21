У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше за площею високогірне озеро країни — Синевир.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі плесо розташованої на висоті 989 м над рівнем моря водойми повністю вкрите кригою. Денна температура повітря тут становить -3 градуси за Цельсієм.

Туристів біля озера обмаль, ті, що є, вільно гуляють кригою — зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек, дістатися центального острівка з українським прапором та перейти замерзлою водою до пам'ятника Сині та Виру на протилежному березі.

Біля озера немає жодних попереджувальних знаків або ж табличок із забороною не ходити по кризі. Відтак, туристи вільно гуляють замерзлим плесом, знімають скований льодом Синевир на фото та відео, грають в імпровізований хокей крижинами та катаються по льоду. Снігу на плесі немає, але лід нерівний і до катання на ковзанах не придатний. Тріщин на поверхні немає.

На Закарпатті замерзло озеро Синевир / Фото: Тетяна Когутич. Укрінформ

Вже внизу у селі Синевирська Поляна вдень немає морозу, і річка Теребля не скована кригою, хіба частково – на берегах у затінку.

Як відомо, озеро Синевир – найбільше й найглибше високогірне озеро України та відома туристична атракція однойменного національного парку. Озеро утворилося внаслідок перекриття гірського потоку кам'янистими породами після землетрусу 10-11 тисяч років тому. Площа водного плеса становить 4-5 га, його глибина — 8-10 м.

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Купатися у Синевирі заборонено. Вода тут холодна і навіть улітку максимально нагрівається лише до 13°С. Схили біля озера вкриті віковими смереками. Посередині озера розташований острівець, який схожий на зіницю ока, через що Синевир отримав другу назву – "Морське око". На невеликому півострові озера стоїть 13-метрова дерев'яна композиція "Синь і Вир" авторства закарпатського скульптора Івана Бровді.