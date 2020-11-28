Одну із найвисокогірніших доріг України відкрили на Закарпатті

На Закарпатті відкрили для проїзду усіх видів транспорту одну із найвисокогірніших доріг в Україні – Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я, яку відремонтовано в рамках програми Президента “Велике Будівництво”.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Служби автомобільних доріг в Закарпатській області.

Дорога веде, зокрема, до Синевирського озера та лижних курортів на Боржавському хребті.

На Закарпатті для всіх видів транспорту відкрили одну з найвисокогірніших доріг Н.Ворота-Воловець-Міжгір'я / Фото прес-служба автодоріг в Закарпатській області

“На Закарпатті відкрито оновлену дорогу до туристичної перлини України – озера Синевир. 45 кілометрів автошляху Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я, відновленого у 2020 році в рамках програми «Велике будівництво», здано в експлуатацію. Це один з наймальовничіших автомаршрутів України. Дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький та Подобовецький (Пилипецький) перевали, виходить на трасу Р-21 Долина – Хуст. Це також шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України, а саме – до Національного природного парку Синевир.” - повідомили в пресслужбі Служби автодоріг в Закарпатській області.

Як повідомив на відкритті дороги голова Укравтодору Олександр Кубраков, у цьому році Закарпатська область вперше за роки Незалежності отримала належне фінансування дорожньої галузі.

“Разом із Луганською областю – це лідери за кількістю оновлених доріг. 260 км вже готові, ще 50 – зроблені у нижньому шарі. Перший рік «Великого будівництва» мав у пріоритеті дороги міжнародного та національного значення, та завдяки злагодженій роботі керівництва держави, усіх гілок влади ми почали оновлювати і територіальні дороги. Дорога Т-07-18 зв’язує два важливі маршрути, міжнародну трасу М-06 Київ – Чоп та дорогу Р-21 Долина – Хуст, яку ми теж оновлюємо в цьому році і повністю завершимо ремонти у двох областях у 2021 році» – зазначив Кубраков.

Як повідомляється, у ході реконструкції дороги Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я у 2020 році дорожники провели поточний середній ремонт по всій довжині шляху – 44,6 км.

“Під час ремонту було оновлено 15 малих та 4 середніх мостів. Подекуди були замінені балки прогонових будов. По всій протяжності дороги підсилено шар основи. Щебенево-піщана суміш укріплена цементом – 15 см. Влаштовано вирівнююий шар асфальтобетону – 10 км та верхній шар із щебенево-мастикового асфальту – 5 см. Виконано також габіонне кріплення верхових та низових укосів на перевальних ділянках, зокрема, на Воловецькому та Подобовецькому (Пилипецькому) перевалах,” - розповіли в пресслужбі дорожнього відомства.

Задля безпеки, бар’єрне огородження, відповідно до європейських стандартів, має світловідбивні елементи вмонтовані у деталі конструкцій. Також уздовж відремонтованої дороги оновлено всі дорожні знаки.

“Усі ці масштабні роботи проведено дорожниками в умовах високогір'я. 60% шляху проходить на висоті 500 і вище метрів над рівнем моря. Найвища позначка по поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря, найнижча – 430,03 м. При цьому дорога Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я має десятки штучних споруд (мости, труби та підпірні стіни) та складну конфігурацію дороги у плані, а саме велику кількість кривих на кілометр”, - уточнили в пресслужбі Закарпатського автодору.

Як повідомлялось, загалом на Закарпатті, за планом Укравтодору, у 2020 році буде відремонтовано та побудовано 370,3 км доріг державного значення. Вже оновлено 260,4 км. Завдяки праці дорожників та реалізації програми «Велике будівництво», подихати чистим повітрям букових пралісів, що їх ЮНЕСКО внесла до переліку Всесвітньої спадщини та насолодитися високогірними краєвидами українських Карпат відтепер зможе більша кількість туристів.