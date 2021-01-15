На Прикарпатті оцифрували туристичні атракції ще двох нацпарків

В Івано-Франківській області віртуалізували об’єкти Карпатського національного природного парку і НПП "Верховинський".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА на сайті "Івано-Франківщина туристична".

"У межах реалізації спільного проєкту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і компанії Google Україна відбувається оцифрування природного і туристичного потенціалу національних природних парків України. Нещодавно завершена цифровізація об’єктів двох природоохоронних територій області – НПП "Верховинський", Карпатського національного природного парку", – йдеться в повідомленні.

Так, під час віртуальних мандрів відтепер можна оглянути візит-центр в с. Ільці Верховинського району, туристичний маршрут "Стежка Довбуша", екотуристичний візит-центр у м. Яремче, панораму гори Маковиця, полонину Маковиця.

В управлінні нагадали, що в межах проєкту Мінприроди триває створення колекції цифрових панорам національних природних парків України. Крім НПП "Верховинський", Карпатського національного природного парку, віртуальні тури створені, зокрема, для НПП "Гуцульщина".

Оцифровані версії мандрів національними парками Івано-Франківської області можна переглянути на головному туристичному порталі області або безпосередньо на Google Maps.