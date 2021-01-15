Сейшели відкрилися для щеплених від COVID-19 туристів

Сейшельські острови почали приймати громадян усіх країн, які мають сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Seychelles News Agency, з 14 січня до країни можуть в'їхати туристи з будь-якої частини світу, які прийняли дві дози вакцини від COVID-19.

Під час перетину кордону громадяни повинні мати з собою сертифікат з негативним результатом тесту на коронавірус, що зроблений не менш ніж за 72 години до прильоту. Також необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

У разі наявності всіх необхідних документів, туристам не потрібно буде йти на карантин після прибуття на будь-який зі 115 островів архіпелагу в Індійському океані.

Як повідомляв Укрінформ, Сейшельські острови не прийматимуть іноземні круїзні лайнери до 2022 року через пандемію коронавірусу.

Сейшели – популярне місце для знаменитостей, які впродовж багатьох років відпочивали там у приватних віллах. Наприклад, Принц Вільям та Кейт Міддлтон провели на Сейшелах медовий місяць після свого весілля 2011 року, а голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль – у 2014 році.