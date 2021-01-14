Івано-Франківщина за рік заробила 5,6 мільйона гривень туристичного збору

До місцевих бюджетів Івано-Франківщини впродовж 2020 року надійшло 5,6 млн грн туристичного збору. Лідером стала Яремчанська міськрада.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко у Фейсбуці.

"Цифра дня. Туристичний збір Івано-Франківської області за 2020 рік становить 5,6 млн грн, або 91,74% показника 2019 року", – написав Передерко.

За його інформацією, лідером за надходженнями від туристичного збору стала Яремчанська міська рада (4,03 млн грн), на другому місці – Івано-Франківська міська рада і територіальна громада (904,49 тис. грн), третє посідає Косівський район разом із Космацькою і Яблунівською територіальними громадами (116,26 тис. грн).

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Натомість у 2019 році Івано-Франківська область заробила 6,1 млн грн туристичного збору.

Як повідомляв Укрінформ, туристичним "магнітом" на Прикарпатті назвали Коломию, де у 2021 році планують відкрити оглядовий майданчик на місцевій ратуші і відновити Музей писанкового розпису.