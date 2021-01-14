Івано-Франківщина за рік заробила 5,6 мільйона гривень туристичного збору
Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко у Фейсбуці.
"Цифра дня. Туристичний збір Івано-Франківської області за 2020 рік становить 5,6 млн грн, або 91,74% показника 2019 року", – написав Передерко.
За його інформацією, лідером за надходженнями від туристичного збору стала Яремчанська міська рада (4,03 млн грн), на другому місці – Івано-Франківська міська рада і територіальна громада (904,49 тис. грн), третє посідає Косівський район разом із Космацькою і Яблунівською територіальними громадами (116,26 тис. грн).
Натомість у 2019 році Івано-Франківська область заробила 6,1 млн грн туристичного збору.
Як повідомляв Укрінформ, туристичним "магнітом" на Прикарпатті назвали Коломию, де у 2021 році планують відкрити оглядовий майданчик на місцевій ратуші і відновити Музей писанкового розпису.