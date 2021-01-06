На Закарпатті на чверть упали надходження від туристичного збору

Місцеві бюджети Закарпатської області 2020 року поповнилися на 6 млн 436,4 тис. грн туристичного збору, що майже на 25% менше за показники 2019-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Фейсбуці.

"Упродовж 2020 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 6 млн. 436,4 тис. грн туристичного збору, що на 24,8 відсотка менше, ніж аналогічного періоду минулого року", – йдеться в повідомленні.

Найбільші суми туристичного збору 2020 року надійшли до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад с. Поляна (Свалявський район) – 1745,1 тис. грн; Ужгородського району – 683,9 тис. грн; м. Ужгород – 649,1 тис. грн; Міжгірського району – 466,2 тис. грн; Перечинського району – 376,6 тис. грн; об’єднаної територіальної громади м. Мукачево – 338,8 тис. грн; Берегівського району – 351,0 тис. грн; Хустського району – 341,0 тис. грн; Рахівського району – 284,2 тис. грн; Воловецького району – 227,3 тис. грн та Виноградівського району – 221,9 тис. грн.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на кінець листопада 2020 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети Закарпаття на 6 207 200 гривень. Відповідно, за грудень надходження становили 229 тисяч гривень.

Натомість 2019-го до місцевих бюджетів Закарпаття надійшло майже 8,6 мільйона гривень туристичного збору. Лідером тоді стала ОТГ села Поляна.