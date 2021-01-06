У Дніпрі встановили останню з 8 мініскульптур-символів міста

У Дніпрі відкрили останню із серії бронзових мініскульптур, що символізують місто.

«Дніпровську ракету» встановили біля планетарію (узвіз Крутогірний, 10), передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

«Дніпровську ракету» встановили біля планетарію / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

Як зауважили в міськраді, це восьма, завершальна скульптура проєкту «Відчуй Дніпро», який реалізується завдяки «Бюджету участі».

«Приємно, що молодь – ініціатори проєкту – закцентували увагу на космічній тематиці міста, адже це одна з його головних особливостей. Тут виготовляли і виготовляють космічне обладнання. Ми пишаємося цим. До того ж мініракету дуже слушно встановили біля планетарію. Оновлений він, мабуть, найкращий в Україні. Разом вони підкреслюють усі складові Дніпра як космічної столиці», – зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

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За словами автора проєкту «Відчуй Дніпро» Карена Агаджаняна, восьма скульптура «Дніпровська ракета» завершує лише перший етап реалізації ініціативи.

Проєкт «Відчуй Дніпро» стартував у вересні 2020 року. Згідно із задумом, у середмісті встановили 8 мініатюр, присвячених видатним особистостям чи значущим подіям Дніпра. Перша – «Міст Олександра Поля» – розташована на фонтані навпроти міської ради; друга, присвячена диригенту Гургену Карапетяну, – біля Дніпропетровської філармонії ім. Когана; третю – «Марафонець Дніпра» – можна знайти на Фестивальному причалі; четверту – печиво «Дніпро» – встановили на оглядовому майданчику у парку Шевченка; п’яту – «Залікова книжка» – розмістили на фасаді будівлі Університету митної справи та фінансів; шосту – бронзовий мінітрамвай – можна побачити на Катеринославському бульварі; сьома – «Фанат «Дніпра» – розташована на вулиці Андрія Фабра.

За словами авторів, на офіційному сайті проєкту незабаром з’явиться туристичний маршрут місцями розташування мініскульптур.