У Дніпрі встановили ще 4 мініскульптурки

У Дніпрі з’явилися ще чотири атракції у формі бронзових мініскульптур, що символізують місто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дніпровська міськрада.

«Печиво «Дніпро», «Залікова книжка студента», «Дніпровський трамвай» та «Фанат «Дніпра» – це назви ще чотирьох бронзових мініскульптур, які з’явилися у місті. Вони – частина проєкту «Відчуй Дніпро». Згідно з ним, усі фігури присвячені видатним особистостям чи значущим подіям міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мініскульптуру, присвячену печиву «Дніпро», яке вперше виготовили понад 50 років тому, відкрили на оглядовому майданчику у парку Шевченка.

«Майже кожен дніпрянин знає смак цього печива, ми часто даруємо саме його дітлахам. Мініскульптури – це світова практика, яка тепер запроваджена й у Дніпрі завдяки ініціативі молоді», – зазначила заступниця директора департаменту гуманітарної політики–начальниця управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дар’я Біла.

"Відчуй Дніпро" / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Символічна залікова книжка студента розташувалася на фасаді будівлі Університету митної справи та фінансів.

«Дніпро знають, як аерокосмічну столицю, як потужну історичну школу, як місто з інженерними фантастичними спорудами. І є пам’ятники, що це засвідчують. Але без належної освіти усі ці досягнення були б неможливі. Тож тепер у нашому місті з’явився такий мініпам’ятник, який символізує саме студентство», – зазначив ректор УМСФ Дмитро Бочаров.

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Бронзовий мінітрамвай відтепер можна побачити на Катеринославському бульварі. Як розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев, місце розташування скульптури обрали не випадково: саме у цьому районі минулого сторіччя розташовувався розворотний трикутник одного з трамвайних маршрутів. Як розповів автор проєкту «Відчуй Дніпро» Карен Агаджанян, прототип трамвая для скульптури знайшли на старих фотокартках.

«Фанат Дніпра» – це сьома бронзова мініскульптура в місті. Вона розташувалася на вул. Фабра, де вхід до парку Глоби.

«Це історичне місце, де десятки років збиралися фанати «Дніпра», аж до середини нульових. Фанати називали його «Брехалівка». Футбол та його прихильники – це велика частина нашого міста, тож скульптура присвячена саме їм», – зазначив на відкритті директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Артем Нідєлько.

Нагадаємо, проєкт «Відчуй Дніпро» стартував цьогоріч на День міста, 12 вересня. Першими в його межах з’явилися «Міст О. М. Поля», мініскульптура, присвячена диригенту філармонії Гургену Карапетяну, та «Марафонець Дніпра». За інформацією пресслужби, восьму (завершальну) мініскульптуру відкриють незабаром.