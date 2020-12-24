Колекція мініскульптурок Дніпра поповнилася присвятою диригенту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.
Скульптуру розмістили на Дніпропетровській філармонії ім. Л. Когана. Як відомо, з 1967 року Карапетян очолював її симфонічний оркестр.
На скульптурі, яку виготовляли близько 10 днів, зображені руки диригента та ноти.
«Руки – це символ усього. Усе, що нас оточує, що відбувається у житті – це справа чиїхось рук. Що вже й казати про руки диригента, який керує цілим оркестром, тож ідея виникла миттєво», – сказав автор мініскульптури Гарнік Хачатрян.
У Дніпрі з’явилась бронзова мініскульптура на честь диригента Гургена Карапетяна / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ
За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, загалом в межах проєкту «Відчуй Дніпро» встановлять 8 скульптур. Усі вони будуть присвячені видатним особистостям або значущим подіям, які пов’язані з історією Дніпра. Проєкт реалізується завдяки Бюджету участі.
Як повідомляв Укрінформ, до свого 244-го дня народження Дніпро отримало подарунок у формі першої мініскульптурки, пов’язаної з історією міста. Мініатюрну бронзову композицію «Міст Олександра Поля» встановили навпроти Дніпровської міської ради.