Єврокомісія підтримала намір Німеччини надати 1,25 мільярда євро туроператору TUI

Єврокомісія схвалила бажання уряду Німеччини виділити 1,25 мільярда євро для рекапіталізації туристичної компанії TUI, що зазнала втрат унаслідок коронакризи.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Як багато інших туристичних компаній, TUI зазнала особливо великого удару від кризи, пов'язаної з коронавірусом. Рішення Німеччини внести близько 1,25 мільярда євро у рекапіталізацію TUI допоможе компанії подолати цю кризу. Водночас держава отримає достатню компенсацію за ризики для платників податків. Підтримка надаватиметься за умовами, що обмежують вплив на конкуренцію", – зауважила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Вона привітала участь у плані рекапіталізації приватних інвесторів, оскільки це знизить ризики для держави та сприятиме економічному відродженню туроператора.

TUI – найбільша німецька туристична компанія, яка діє у декількох країнах Європи і світу, є оператором або учасником власності на готелі, круїзні лайнери, авіакомпанії, туристичні агенції та на відповідні онлайн-ресурси. Компанія зазнала величезних втрат внаслідок обмежень, запроваджених для стримування пандемії у світі, що спричинили різке скорочення туристичного потоку та поставили компанію на межу дефолту.

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За умовами допомоги, до повного погашення заборгованості перед державою компанії TUI та всім її партнерам заборонено отримувати дивіденди та купувати акції, крім фінансових відносин з державою. До моменту отримання не менш ніж 75 відсотків від виділеної суми запроваджені прямі обмеження на зміни в управлінні компанією та виплату будь-яких бонусів.

Представлений план рекапіталізації передбачає погашення щонайменше 75 відсотків заборгованості TUI до 2025 року. Якщо впродовж шести років компанія не зможе зменшити заборгованість перед державою до менш ніж 15 відсотків від виділених 1,25 мільярда євро, уряд Німеччини додатково надасть Єврокомісії план її реструктуризації.

Як повідомляв Укрінформ, 19 березня 2020 року, після початку пандемії, Єврокомісія ухвалила Тимчасові рамкові правила державної допомоги, які допускають гнучке використання у державах ЄС цього інструменту для підтримання ліквідності провідних національних підприємств на час спричиненої COVID-19 економічної кризи.

Обсяги та характер такої державної допомоги обмежуються законодавством ЄС для підтримання справедливої конкуренції на Спільному ринку.

Фото: TTG