Експонати Музею Майдану «заговорять» напередодні Різдва

Музей Майдану з 6 січня запускає серію онлайн-включень «Про що говорить експонат».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба музею.

«У фондовій збірці вже зібрано чимало артефактів, що репрезентують події Революції Гідності, Помаранчевої революції та Революції на граніті. Науковці, екскурсоводи, фондовики та дарувальники Національного музею Революції Гідності підготували серію стрімів у межах освітньої програми виставки «Творча сила свободи. Ініціативи Майдану», яка експонується у Музеї книги і друкарства України до 21 лютого. У січні заплановано показати п’ять відеоісторій про предмети революції, їхніх власників або творців. Відео з’являтимуться упродовж 6–22 січня о 12:00 на офіційній Facebook-сторінці Національного музею Революції Гідності», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, напередодні Різдва, 6 січня, відеопроєкт стартує з розповіді про Різдвяну зірку «Небесній Сотні», яку створив відомий львівський звіздар Богдан Новак. У наступні дні йтиметься про те, які історії зберігає медичний ящик медика-волонтера, як з’явилася перша марка «Польової пошти Майдану», скільки касок намалювала «Мистецька сотня», які секрети бережуть щити «Самооборони Майдану», чому «кривава йолка» стала одним із символів Революції Гідності.

«Наш музей покликаний збирати і складати сотні окремих історій в одну велику – історію Майдану та історію України. Тому запрошуємо всіх учасників Революції Гідності долучитися до формування пам’яті про події листопада 2013 – лютого 2014 років, які стали переломними для України. Будемо вдячні всім, хто передасть до нашого музею документи, артефакти, пов’язані з Майданом, а також поділиться спогадами про свою участь у подіях зими, яка нас змінила», – зауважила завідувачка відділу науково-дослідної роботи Національного музею Революції Гідності Катерина Романова.

Як повідомляв Укрінформ, Музей Майдану започаткував вшанування днів народження Героїв Небесної Сотні.

Фото: maidanmuseum.org