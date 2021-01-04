Мукачівський замок на новорічні свята відвідало понад 3 тисячі туристів

Більш ніж 3 тисячі туристів відвідали замок «Паланок», що у закарпатському місті Мукачево, на новорічні свята.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мукачівська міськрада у Фейсбуці.

«Протягом новорічних вихідних – 01, 02 та 03 січня – замок «Паланок» відвідали 3,5 тисячі туристів», – йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, для гостей Мукачівської фортеці відкрито чимало захопливих експозицій: екуменічна церква, камера катувань, картинна галерея, меморіальна кімната князя Федора Корятовича, музей АТО.

Також в замку для туристів влаштовують нічні екскурсії зі смолоскипами.

На різдвяні вихідні в «Паланку» також чекають багато туристів.