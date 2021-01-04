У Луцьку влаштують безкоштовну різдвяну екскурсію

Центр туристичної інформації та послуг обласного центру Волині 5 січня проведе безкоштовну екскурсію "Різдвяний Луцьк".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Наша прогулянка буде сповнена цікавих історій та легенд, що відбувалися у Луцьку у різні часи й епохи. Ви дізнаєтеся про обставини появи різних народностей у місті, повсякденне життя і традиції визначних особистостей та захопитеся величчю міських святинь", – йдеться в повідомленні.

Мандрівка Старим містом розпочнеться 5 січня о 15:00 від пам’ятника Лесі Українці, що на Театральному майдані.