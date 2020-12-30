Територію музею-садиби Коцюбинського зроблять привабливішою для туристів

Проєкт ревіталізації території Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського оберуть на всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради у Фейсбуці.

"У Вінниці буде втілено масштабний проєкт з оновлення території музею-садиби та площі літератора європейського масштабу Михайла Коцюбинського. Цей простір може стати не лише сучасною відпочинковою зоною для мешканців та гостей міста, а й привабливою туристичною локацією, що буде знайомити з постаттю Сонцепоклонника, чиє життя та творче становлення довгий час було пов’язане з Вінницею. Територія буде окреслена спільною концепцією, яка розкриватиме особистість письменника через враження вінничан і творчість сучасних архітекторів та дизайнерів", – йдеться в повідомленні.

Так, 2021 року заплановано провести всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію ревіталізації території музею М.М. Коцюбинського з облаштуванням громадського простору на прилеглій ділянці.

Організатори конкурсу – департамент архітектури та містобудування, департамент культури, департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міст / Institute of Urban Development" та Літературно-меморіальний Музей М.М. Коцюбинського.

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Щоб допомогти майбутнім учасникам конкурсу осмислити територію проєктування, команда організаторів проводить низку досліджень: спостереження за територією, її фаховий аналіз, зустрічі із зацікавленими сторонами й опитування безпосередніх користувачів. Це, переконані в міськраді, дасть змогу зрозуміти сильні та слабкі сторони території наразі, усвідомити, хто і як користується музеєм, площею з пам'ятником, дитячим майданчиком та пішохідною частиною. Цієї осені був проведений моніторинг користування, а до кінця року заплановані інші процеси.

На основі результатів дослідження буде сформульовано завдання архітектурного конкурсу. Їх презентують на стартовому заході, який обіцяють анонсувати незабаром.

Далі робота над головним культурним проєктом Вінниці продовжиться у 2021 році з оголошенням програм і умов конкурсу. Про всі деталі та події конкурсу можна буде дізнатися на сторінці "Коцюбинський вдома" у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, улітку 2020 року розпочалася перша за пів століття реставрація Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського. Роботи проводяться з максимальним збереженням автентичного вигляду. Загалом проєкт поділений на три черги. Перша – це реставрація основних об’єктів: хати, комори, сторожки. Друга черга – це капітальний ремонт адміністративної будівлі, третя – благоустрій території.

Садиба-музей Коцюбинського – пам’ятка історії національного значення і своєрідна візитівка Вінниці. Відкрита 1927 року. Тут 1864 року видатний письменник народився та прожив з перервами більшу половину свого життя – 33 роки. Щороку садибу відвідує понад 25 тисяч людей з усієї країни та Європи, переважно – учні та студенти.