У Мукачеві на Закарпатті в історичній будівлі колишнього австро-угорського банку міста продемонстрували старовинний банківський сейф фірми "Арнхейм". Надалі сюди планують відкрити доступ для організованих екскурсій.

Про це Укрінформу розповів закарпатський гід Максим Адаменко.

"Днями в Мукачеві, в старовинній будівлі колишнього австро-угорського банку міста, відкрилася виставкова зала в Угорському культурному центрі імені Мігая Мункачі. Ця будівля – яскрава архітектурна "родзинка" міста. Але там є "родзинка" й усередині – це старовинний банківський сейф. Власне, це сейф-сховище фірми "Арнхейм". Це – пожежобезпечне приміщення, двері якого мають товщину 20 см і 14 точок з запірними стержнями, а між двома листами стального прокату завтовшки 6 мм – засипка з сухого піску. Бронзові запірні пристрої неіржавкі й кислотостійкі", – зауважив Адаменко.

За його словами, Саймон Джоел Арнем (Арнхейм), засновник фабрики з виготовлення сейфів, походить із міста Маргонін (Польща). У 1833 році він заснував підприємство з виготовлення вогнетривких касових апаратів і сейфів. З 1848 року отримав статус королівського слюсаря і майстра, постачав сейфи підприємцям і банкам, а згодом виготовляв цілі сховища (як в Мукачеві). В 1860 році компанія мала 120 робітників (у 1897 році – вже 400 робітників) та виготовляла 300 сейфів на рік. У 1893 році виробництво розширялося і в Будапешті було відкрито тимчасовий філіал підприємства.

У Мукачеві показали, як працював стародавній банківський сейф / Фото: Максим Адаменко

"В 1929 році репутація компанії "Арнхейм" зазнала непоправного удару. Тоді було пограбовано Disconto-Gesellschaft на Віттенбергплац. Брати Франц і Еріх Засс проникли в сховище, виготовлене компанією "Арнхейм", через тунель і вентиляційну шахту, заблокували двері зсередини і пограбували шафки клієнтів банку. Коли ранком сховище не вдалося відкрити, спочатку припустили, що відбувся збій системи. Навіть фахівці компанії "Арнхейм" не змогли відкрити двері сховища. Знадобилося 14 годин, щоб пробити стіну поруч із дверима сховища, і тоді виявилось, що 179 з 181 шафок клієнтів банку пограбовані", – розповів історію відомої фірми мукачівський гід.

Він додав, що невдовзі після цього інциденту "Арнхейм", щоб не збанкрутувати, довелося злитися з фірмою "Ade Tresorbau". Так утворилася "Ade-Arnheim".

Як акцентував Адаменко, наразі до сейфу в історичній будівлі австро-угорського банку немає широко доступу. Утім, за словами гіда, у місті наразі ведуть перемовини, щоб була можливість організовувати сюди екскурсії та розповідати про історичні цікавинки банківської сфери старовинного торгового міста Мукачева.