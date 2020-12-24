У Львові відкрили інтерактивну різдвяну шопку
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.
Сценка шопки сформована з п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.
Автор, скульптор Антон Лубій розповів, що створив шопку 7 років тому.
"Почав її створювати як майстер-клас біля головної ялинки: тоді за 13 днів було створено 5 біблійних фігур. Всі люди могли це бачити. Через рік мені запропонували поставити ці фігури на площі Ринок, тож тоді я вже доробив будиночок та решту персонажів: трьох царів ми різьбили разом з дітьми просто тут, під Ратушею", – зазначив митець.
У Львові відкрили інтерактивну різдвяну шопку / Фото: Львівська міська рада
На його думку, шопка для міста вийшла дуже теплою, світлою та інтерактивною.
Усі охочі впродовж різдвяного періоду зможуть зайти всередину шопки, роздивитися, зробити фото.