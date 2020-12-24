У Львові на площі Ринок, перед входом до Ратуші, відкрили авторську інтерактивну різдвяну шопку.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Сценка шопки сформована з п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.

Автор, скульптор Антон Лубій розповів, що створив шопку 7 років тому.

"Почав її створювати як майстер-клас біля головної ялинки: тоді за 13 днів було створено 5 біблійних фігур. Всі люди могли це бачити. Через рік мені запропонували поставити ці фігури на площі Ринок, тож тоді я вже доробив будиночок та решту персонажів: трьох царів ми різьбили разом з дітьми просто тут, під Ратушею", – зазначив митець.

У Львові відкрили інтерактивну різдвяну шопку / Фото: Львівська міська рада

На його думку, шопка для міста вийшла дуже теплою, світлою та інтерактивною.

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Усі охочі впродовж різдвяного періоду зможуть зайти всередину шопки, роздивитися, зробити фото.