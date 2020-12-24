Вулицями Житомира на католицьке Різдво курсуватиме музичний трамвай

У Житомирі на католицьке Різдво, 25 грудня, їздитиме музичний трамвай з героями мультфільмів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська міська рада.

«25 грудня з 15:00 до 18:00 год коліями трамвайного маршруту нашого міста курсуватиме святковий музичний трамвай, на борту якого їхатиме сам Санта з мультиплікаційними героями (С’єк, Мінні Маус, Міккі Маус, Грінч, Міньйон)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий трамвай не перевозитиме пасажирів, але ставатиме на звичних зупинках.

На його маршруті містом лунатимуть віншування, вірші, новорічні мелодії та пісні.

Упродовж дня заплановані 4 рейси музичного трамваю.

Як повідомлялося, сьогодні у християн західного обряду – Святвечір. За традицією увечері, зібравшись за різдвяним столом, діляться облатками, загадуючи собі бажання та бажаючи один одному миру та всіляких гараздів. А після вечері йдуть до храму на різдвяне богослужіння (Вігілію).

Фото: zt-rada.gov.ua