У 8 музеях світу вже є україномовні аудіогіди – дружина Президента

Україна вже запустила вісім україномовних аудіогідів у восьми музеях світу, до кінця грудня очікується запуск ще у двох.

Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська в інтерв'ю виданню "Новое время", повідомляє Укрінформ.

"За підсумком року у нас вже є вісім запущених аудіогідів (у різних країнах – ред.), які працюють, і ще два запустяться до кінця грудня", – зазначила Зеленська.

Крім того, вона підкреслила, що на наступний рік є домовленості ще з шістьма музеями, зокрема з Яд Вашем, Музеєм історії Голокосту в Єрусалимі, музеєм Ватикану, лондонським Тауером, Версалем.

Як повідомлялося, від початку діяльності проєкту Олени Зеленської запущено україномовні аудіогіди в Австрії (галерея Альбертіна та Музей історії мистецтв у Відні), Туреччині (палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме), Азербайджані (Національний музей килима у Баку), Латвії (Національний художній музей у Ризі), а також у Морському музеї Чорногорії (у місті Котор).

Фото: ОП