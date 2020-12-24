У Червонограді презентували проморолик про туристичний потенціал міста

Для міста Червоноград на Львівщині зняли промоційний ролик, який руйнує стереотипи про шахтарське місто і розкриває туристичний потенціал культурними історичними пам’ятками та спортивними атракціями.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Червоноград руйнує стереотипи! Презентовано ролик на 2 хвилини про місцини, які має відвідати кожен, хто приїжджає у це місто», – йдеться в повідомлені.

Проєкт реалізував Благодійний фонд «Фундація розвитку Червонограда» в межах міської програми фінансової підтримки соціально-культурних проєктів громадських організацій та громадських спілок у 2020 році.

Червоноград — місто обласного значення у Львівській області, відоме в Україні вугільною промисловістю. До 1951 року місто мало назву Кристинопіль. Його заснував Федір Казимир Потоцький і саме тут розташований родинний палац засновника, який свого часу навіть перевершував за величчю Палац Потоцьких у Львові. Палац XVIII ст. зараз належить Львівському музею історії релігії, він потребує реставрації, але приймає туристів.

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Як повідомляв Укрінформ, шахту «Надія» у Червонограді планують перетворити на перший в Україні музей промисловості. За словами заступника міністра Мінрегіону Івана Лукері, проєкти з трансформації шахт на індустріальні парки, дослідницькі центри, логістичні комплекси або туристичні «магніти» міністерство планує впроваджувати у всіх областях, які залежать від видобутку вугілля.