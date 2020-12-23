Між Мадридом і Барселоною запустять лоукост-поїзди

Новий бюджетний поїзд почне курсувати між іспанськими Мадридом і Барселоною в травні наступного року.

Про це повідомляє Lonely Planet, передає Укрінформ.

Спочатку його планували запустити в березні 2021-го. Однак через карантин і обмеження на переміщення старт рейсів перенесли. Напрямок обслуговуватиме Ouigo Spain – дочірня компанія державної залізниці Франції. У маршруті, крім Мадрида й Барселони, будуть Сарагоса й Таррагона. Ціни на квитки стартуватимуть від 9 євро.

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Поки лоукост-поїзди тестуватимуть лише за цим напрямком. У планах – запустити рейси до Валенсії, Аліканте й кількох міст Андалусії.