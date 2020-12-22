З України до лижного турецького курорту запускають пряме авіасполучення

Зимовий туристичний сезон на турецькому Ерджієсі одними з перших відкриють українські туристи. З наступної неділі до гірськолижного курорту можна буде дістатися прямим рейсом.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Пряме авіасполучення між Києвом та Кайсері, що за годину їзди від курорту, авіакомпанія SkyUp запустить із 27 грудня. Вартість квитка в одну сторону (з мінімальним багажем 7 кг) коштує з України – від 100$, з Кайсері – від 90$ залежно від дати вильоту.

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Рейс здійснюватиметься щонеділі. Наразі планується, що це авіасполучення буде доступне до 7 березня.

Гірськолижний курорт Ерджієс розташований у центральній частині Туреччини, на висоті 3,4 тисячі метрів над рівнем моря. Загальна протяжність – понад 100 км. Курорт має розвинену інфраструктуру, зокрема 19 підйомників та 34 траси різного рівня складності. Можливе як денне, так і нічне катання.

Фото, відео: kayserierciyes.com.tr