На Черкащині ініціювали створення національного парку "Холодний Яр"

Влада Черкащини погодила створення національного природного парку "Холодний Яр" площею майже 7 тисяч гектарів.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА, відповідний лист до профільного Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України підписав очільник області Сергій Сергійчук.

"Холодний Яр – це те місце сили, яке у багатьох людей в першу чергу асоціюється із Черкащиною. Героїчна історія, унікальні ландшафти… Холодноярські підсніжники відомі на всю Україну. Ми зобов’язані зберегти Холодний Яр для наших нащадків. Тому ініціюємо створення національного природного парку "Холодний Яр". Уже скоро майже 7 тисяч гектарів унікальних природних масивів стануть національним парком", – сказав Сергійчук.

Зазначається, що створення нацпарку передбачено додатком 3 до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки. Така ініціатива має зберегти унікальні природні та історико-культурні комплекси та упорядкувати туристично-рекреаційну діяльність на зазначеній території.

Пропонована до заповідання територія включає близько 150 цінних природних, історичних, археологічних, культурних об’єктів, що потребують застосування цілісного підходу щодо їхнього збереження, охорони та використання, заснованого на результатах наукових досліджень.

Так, до складу НПП запропоновано включити території 12 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, серед яких – урочище "Атаманський парк", ботанічні заказники, гідрологічна пам’ятка – та 1 загальнодержавного значення – комплексна пам’ятка природи "Холодний Яр".

За результатами попередніх обстежень на ділянках, пропонованих для заповідання, зафіксовано зростання 467 видів судинних рослин, 215 видів грибів, перебування 32 видів ссавців, 143 видів птахів та значної кількості видів безхребетних. Серед них трапляються багато видів, що занесені до Червоної книги України, Зеленої книги України та охороняються відповідно до інших міжнародних договорів. Особливої уваги заслуговують популяції підсніжника складчастого, цибулі ведмежої, бруслини карликової, булатки довголистої, тюльпана дібровного, любки дволистої, гніздівки звичайної та ін.