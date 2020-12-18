Закарпатському краєзнавчому музею передали старовинний тарагот

Закарпатському краєзнавчому музею передали старовинний тарагот

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Укрінформ
Колекція Закарпатського краєзнавчого музею поповнилася рідкісним музичним інструментом тараготом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОДА.

Як зазначається, цей старовинний духовий інструмент, що має специфічне звучання, був наданий музею родиною Панових в межах реалізації приватної ініціативи з відродження Замкової гори в Ужгороді.

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Під час передачі інструменту відбувся виступ артистів заслуженого академічного Закарпатського народного хору, соло на історичному інструменті виконав єдиний в Україні тараготист ужгородець Шандор Шрайнер. Він також ознайомив присутніх з історією інструменту та його особливостями.

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