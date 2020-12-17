У Чернігові зняли 20 промороликів про «дерев’яне мереживо» міста

У Чернігові коштом громадського бюджету міської ради виготовили й випустили 20 коротких відеосюжетів про зразки дерев’яної архітектури міста XIX-XX століть.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив засновник волонтерського проєкту "Дерев’яне мереживо Чернігова" (ДМЧ) та онлайн-музею дерев’яної архітектури Станіслав Іващенко.

"Кожен ролик – це історично-архітектурна довідка про будинки з дерев’яним різьбленням тривалістю до 6 хвилин. Ми старалися, щоб відео були лаконічні й водночас цікаві. Тепер у Чернігова є не просто історичний відеоархів про дерев’яні будиночки, а й сучасна, не "церковно-печерна візитівка" старовинного міста, яка невдовзі почне розлітатися українським пабліками, приваблюючи сюди туристів, спраглих до нового та незвіданого. Крім того, ми нарешті зможемо ближче познайомити самих чернігівців із їхнім же містом", – сказав Іващенко.

За його словами, громадський проєкт "Дерев’яне мереживо Чернігова" з виготовлення 20 промороликів реалізував місцевий телеканал "Дитинець" у співпраці з волонтерами ДМЧ після того, як виграв 260 тис. грн з Бюджету участі. Робота тривала майже рік, і ось нещодавно, 10 грудня, в ефір вийшов останній ролик.

Тепер автори використовуватимуть їх для просування туристичного потенціалу Чернігова, розміщуючи на різних ресурсах: у соцмережах та на ютубі. Зокрема, Іващенко уже зараз по одному ролику щодня викладає на сторінці ДМЧ у Фейсбуці. До Нового року там з’являться усі 20.

Як раніше інформувало агентство, волонтерський проєкт "Дерев’яне мереживо Чернігова" IT-фахівець Іващенко започаткував, щоб врятувати зразки дерев’яної архітектури, які є окрасою стародавнього міста, але без уваги до них швидко зникають.

"Дерев’яні будинки Чернігова можна врятувати, зробивши їх популярними. Чим більше люди ними цікавитимуться, тим довше вони "проживуть", – говорив Іващенко на початку року в інтерв’ю Укрінформу.

Окрім популяризації прикрашених різьбленням будинків, ентузіаст із добровільними помічниками у вільний від основної роботи час займається також фізичним відновленням зразків дерев’яного зодчества, притаманного чернігівському регіону.

Нещодавно проєкт ДМЧ відзначив Чернігівський обласний молодіжний центр як один із кращих волонтерських проєктів 2020 року.

Фото: "Дерев’яне мереживо Чернігова"