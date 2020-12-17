VR-окуляри допоможуть прогулятися княжим Звенигородом

На Львівщині презентували проєкт «Княжий Звенигород: від реального до віртуального», реалізований за підтримки Українського культурного фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЛОДА.

Зазначається, що в межах проєкту вперше в Україні у віртуальній реальності відтворили середньовічну княжу столицю.

«12 місць давнього Звенигорода відтепер можна побачити, надівши VR-окуляри. Чотири з них – інтер’єри церков та палаців, вісім – вулиці, площі та панорами давнього міста. Все це стало можливим завдяки проєкту «Княжий Звенигород: від реального до віртуального», який цього року реалізувала команда науковців, дослідників та представників ІТ-сфери на чолі з Наталею Войцещук за підтримки Українського культурного фонду та Пустомитівської районної ради», – розповіли в ОДА.

Над проєктом працювала команда археологів, істориків, архітекторів, мистецтвознавців, художників, графіків та програмістів зі Львова та Києва.

«Обираючи локації для реконструкцій, ставили собі за мету показати дуже різний Звенигород: місто князів і звичайних ремісників. Тому обирали різні закутки. Водночас ми не могли оминути увагою найбільш знакові споруди міста – церкви та палаци, тому показали їх не просто ззовні, а відтворили інтер’єри. Усі наші реконструкції спираються на знахідки археологів минулих років», – розповіла керівниця проєкту Наталя Войцещук.

Проєкт «Княжий Звенигород: від реального до віртуального» / Фото: ЛОДА

Крім того, створено AR-додаток, до якого увійшли три продукти: поштівки, «портали часу» та дитяча книжка «Пригоди у княжому Звенигороді», яку намалювала львівська художниця Леся Квик, а вірші написав відомий письменник та перекладач Андрій Содомора.

Зазначається, що 20 AR-поштівок задумані як оригінальний подарунок чи згадка зі Звенигорода. Навівши на них відкритий у смартфоні додаток, можна побачити будівлі давнього міста та знахідки археологів з його території у форматі доповненої реальності.

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«Портали часу» з допомогою смартфона допоможуть прогулятися двома звенигородськими церквами – дерев’яною та мурованою, а також заглянути до княжого палацу. Усі будівлі відтворено у вигляді, який вони мали у середині XII cт. – часі найбільшого розквіту Звенигородського князівства.

Незвична дитяча книжка розповідає про пригоди п’яти друзів у давньому княжому місті.

«У Середньовіччі Звенигород був одним із найбільших міст західної України – столицею Звенигородського князівства. Припускають, що він на 200 років старший за Львів. Для нас важливо підтримати такі проєкти. А також – вчитися в ініціативних команд і творити щось схоже по всій області. Адже ми розуміємо, що нам вже ніколи не вдасться відновити десятки зниклих пам’яток і цілих міст. Нинішні технології дають змогу це зробити. Дають змогу доповнити для відвідувачів те, що залишилося, зробити цікавими туристичні локації, показати громадам, навіщо берегти, фінансувати і дбати про культурну спадщину», – повідомила директорка департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Цьогорічний проєкт зі створення княжого Звенигорода у VR та AR – це продовження торішнього, коли було створено 3D-мапу княжого міста.