На Львівщині реставрують унікальний храм бойківського стилю

У селі Ісаї Турківського району Львівщини відновлюють пам’ятку архітектури національного значення – старовинний дерев’яний храм, якому понад 350 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Це унікальний храм бойківського стилю, не схожий до інших дерев’яних церков. Церква увінчана маківками, які ми відновлювали відповідно до старих фотографій. У святині є дуже красивий іконостас та розписи ХVIII-ХIХ століть. До кінця року маємо завершити реставрацію стін вівтаря, бабинця та куполів”, – розповів виконроб Андрій Сенчишин.

За його словами, для завершення реставрації необхідно відновити ґанок, замінити підпори, накрити ґонтом піддашшя та провести благоустрій території. Ці роботи проводитимуть наступного року.

Зазначається, що відновлення церкви розпочали 2018 року. Тоді провели перші протиаварійні роботи на пам’ятці.

"У 2019 році з обласного бюджету для продовження робіт виділили майже півтора мільйона гривень. За ці кошти укріпили та замінили несучі конструкції даху та куполів. Два куполи над вівтарем та центральною навою накрили ґонтом, що забезпечило збереження храму від проникнення вологи всередину приміщень", – зауважив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Цьогоріч для продовження робіт скерували ще 700 тисяч гривень.

В ОДА нагадали, що цього року реставраційні роботи проводять ще на п’ятьох дерев’яних пам’ятках архітектури Львівщині. Це храми у Глиницях, Морянцях Яворівського району, дзвіниця у Дрогобичі, церкви у Фусові Сокальського району та Зарудцях Жовківського.

Фото: m-a-d-m-a-x.livejournal