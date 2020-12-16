Китайський екопарк запропонує туристам безпілотні шатли та вендинг-автомати

Екопарком у китайському Ухані з січня 2021 року почнуть їздити сучасні екскурсійні автобуси, прибиральні машини й пересувні торгові автомати – усі безпілотні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє South China Morning Post.

«Життя в китайському місті Ухань, де рік тому було вперше виявлено спалах COVID-19, повернулося в звичне русло. Тепер у жителів і туристів з'явиться новий спосіб проводити дозвілля після оновлення та модернізації місцевого екологічного парку Лунліншань, який обладнали безпілотними транспортними засобами, щоб перевозити відвідувачів, продавати їжу та прибирати сміття», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту буде залучено 19 автономних транспортних засобів, які стануть доступні з 1 січня 2021 року.

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Крім безпілотних таксі та рейсових автобусів, відвідувачам будуть доступні екскурсійні автобуси. У них є два ряди сидінь, але немає керма й кабіни водія. За словами розробників, безпілотні автобуси можуть виявляти перешкоди в радіусі 15 метрів та об'їжджати їх. Транспортні засоби на 99% безпечні та призначені для використання в закритих і напівзакритих територіях за фіксованими маршрутами.

За чистотою екологічного парку стежитимуть автономні машини для прибирання, які спереду схожі на морду панди. Вони оснащені двома щітками для підмітання та ящиком для сміття ззаду, а також внутрішньою системою очищення води для повторного використання. Ці безпілотники можуть працювати в тунелях, вночі й навіть під час зливи. Однак через низьку швидкості пересування (максимум 3 км/год), на очищення всього парку їм знадобиться близько 2,5 годин.

Відвідувачі, які зголодніли або відчувають спрагу, зможуть купити закуски та напої в одному з торгових автоматів, що курсуватимуть територією. Зупинити їх можна просто помахавши руками, перебуваючи поблизу, або за допомогою спеціального мобільного додатка.

Вхід до парку залишиться безкоштовним, але адміністрація поки не уточнила, чи потрібно буде платити за поїздки на безпілотних автобусах.

Фото: CGTN