У водонапірній вежі Житомира вперше пройде мистецька виставка

У Житомирі волонтери прибрали у водонапірній вежі – пам’ятці архітектури місцевого значення ХІХ століття, яка зараз не використовується. Там уперше проведуть мистецьку виставку.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор комунальної установи "Агенція розвитку міста" Борис Пахолюк.

"Прибирання ініціювали громадські організації "Цілком природно" і "Житомир, зроби голосніше!". Ми запрошували житомирян приєднатися до цієї акції на волонтерських засадах. Дві суботи 5 і 12 грудня ми разом із волонтерами прибирали у вежі. Звідти повиносили все сміття, відремонтували стару підлогу, яка не була придатна для експлуатації, щоб там ніхто не постраждав, відновили внутрішнє освітлення, помили вікна та підлогу, познімали штукатурку, яка погано трималася. У цю п’ятницю (18 грудня – ред.) ми вже плануємо провести там перший публічний захід – мистецьку виставку. Тоді можна буде подивитися не тільки на мистецтво, але й на те, якою зараз є вежа", – зазначив Пахолюк.

За його словами, до прибирання долучилися понад 30 волонтерів. Всі роботи у вежі проводили власними силами людей, а також за технічної підтримки офісу Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, який надав будматеріали, інструменти, засоби для обладнання освітлення та інше.

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"У водонапірній вежі вже 18 грудня відкриється виставка картин зі скла Галини Готшлак, що створені у її авторській техніці. Роботи експонуватимуться до Нового року. Про години, упродовж яких усі охочі зможуть оглянути картини, ми повідомимо згодом. Оскільки у вежі немає опалення, то весь день експозиція не зможе працювати", – зауважив голова ГО "Цілком природно" Ілля Грицанюк.

Від травня у водонапірній вежі проводять безкоштовні екскурсії. Зараз об’єкт не використовується, але його планують реставрувати й облаштувати там культурний простір.

Пахолюк уточнив, що Агенція розвитку міста подала 3 проєктні заявки на позабюджетне фінансування реконструкції вежі.

Водонапірна вежа Житомира – пам’ятка архітектури місцевого значення, побудована 1898 року. Її висота – 31 метр.

Фото: Фейсбук-сторінки "Агенція розвитку міста" та "Водонапірна вежа"