У водонапірній вежі Житомира почали проводити безкоштовні екскурсії

У Житомирі з’явилася нова туристична атракція – безплатні екскурсії водонапірною вежею – пам’яткою архітектури ХІХ століття.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла представниця комунальної установи "Агенція розвитку міста" Аліна Кундіч.

"Запрошуємо житомирян, які хочуть потрапити на безкоштовну екскурсію у водонапірну вежу, звертатися в Агенцію розвитку міста. Треба заздалегідь домовитися про дату і час, які всім підійдуть, бо я проводжу екскурсії у вільний від роботи час. Сподіваюся, що такі екскурсії мотивуватимуть житомирян голосувати за проєкти, пов’язані з вежею, бути більш активними й долучатися до змін у своєму місті", – зазначила Кундіч.

Вона додала, що перші екскурсії почали проводити в травні. За цей час вежу відвідали близько 100 людей. Наразі подорожі вежею продовжуються для груп із 5-8 осіб із дотриманням карантинних норм.

Читайте також: На Житомирщині видали путівник музеєм Івана Огієнка

Зараз вежа не використовується, але її планують реконструювати, облаштувавши у будівлі культурний простір.

"Сама водонапірна вежа – це унікальний для Житомира об’єкт. Ми впевнені, що після реставрації вона буде цікавою для людей. Усередині споруди небагато вільного простору, але його можна раціонально використовувати. На першому поверсі ми хочемо облаштувати туристично-інформаційний центр, на другому – невеличку конференц-залу з терасою, а все, що з другого поверху і вище, – це будуть гнучкі багатофункціональні простори для проведення різних подій. Крім того, маємо план щодо створення там інтерактивного музею міста", – розповів директор Агенції розвитку міста Борис Пахолюк.

Водонапірна вежа Житомира – пам’ятка архітектури місцевого значення, побудована 1898 року. Її висота – 31 метр.