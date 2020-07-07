На Житомирщині видали путівник музеєм Івана Огієнка

Житомирський обласний краєзнавчий музей підготував путівник історичним музеєм ім. Івана Огієнка, що у Брусилові.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

"Карантинні обмеження дали нагоду співробітникам краєзнавчого музею підготувати для вас ілюстрований путівник Брусилівським історичним музеєм ім. Івана Огієнка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видання допоможе ознайомитися з експозицією музею, який розповідає про життя і творчість відомого українського вченого і релігійного діяча, уродженця Брусилова Івана Огієнка (митрополита Іларіона), а також з історією самого Брусилова.

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Іван Огієнко – співзасновник Українського народного та Українського державного університетів у Києві, фундатор і перший ректор Кам'янець-Подільського державного українського університету, міністр народної освіти УНР, міністр сповідань, головноуповноважений міністр УНР, професор теологічного факультету Варшавського університету, єпископ, архієпископ, митрополит Холмський і Підляський. З 1947 року у Вінніпезі став першоієрархом Української греко-православної церкви в Канаді.

Огієнко – перекладач Біблії та низки богослужбових книг українською мовою, автор віршованих творів релігійного змісту, багатьох праць з історії, культури, канонічного права, славістики, мовознавства.

Фото: @kraymuz.zt