Туристи зможуть доїхати до гірськолижних курортів Закарпаття по ідеальних трасах – автодор

На Закарпатті туристи вперше за довгі роки зможуть доїхати до гірськолижних курортів по нових відремонтованих дорогах з ідеальним покриттям.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу сказала речниця Служби автодоріг в Закарпатській області Наталя Івченко.

За її словами, йдеться про трасу Н-09, що веде до найвисокогірнішого курорту Драгобрат у Рахівському районі, та Е07-18 до Пилипця, Подобовця та Ізків у Міжгірському районі.

"Ще рік тому дорога до Ясіня, звідки виїжджають на Драгобрат, була в незадовільному стані, дорога до Пилипця була недороблена", – зазначила Івченко.

За її словами, цього року основним дорожнім об’єктом у Карпатах стала відремонтована траса Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

"Це флагманський маршрут для всієї Західної України, він сполучає три області – Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську. На Закарпатті цього року дорогу майже повністю відновили – у верхньому шарі це майже 140 км. Тепер проїзд по ній через Яблуницький перевал – це суцільний захват від запаморочливих краєвидів", – додала Івченко.

Вона наголосила, що лижники та сноубордисти часто їдуть саме в Ясіня і звідти доїжджають для катання чи на Драгобрат, чи на Буковель. Селище Ясіня, що розташоване просто на Н-09, ділянка від Яблуницького перевалу повністю відновлена у 2020 році.

Драгобрат приваблює лижників та сноубордистів саме природнім снігом, усі знають, що тут він тримається найдовше – аж до квітня. Також багатьом вигідно жити та харчуватися в Ясінях, а кататися на Буковелі, де ціни на житло часто "кусаються".

"На будь-який смак є схили на курортах Міжгірщини – Пилипець, Подобовець, Ізки. Сюди цьогоріч варто їхати по трасі Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я. Її повністю зробили у 2020 році. Тут відновлене покриття, бар’єрне огородження та знаки. Т-07-18 – найвисокогірніша дорога в Україні, більшість кілометрів прокладені на відмітці вище 500 метрів над рівнем моря", – наголосила Івченко.

За її словами, траса проходить через Воловець, Подобовець, Пилипець, Ізки – всі населені пункти мають садиби та лижні схили, а також необхідну для відпочинку інфраструктуру – ресторани, колиби, чани, прокат спорядження.

Водночас у Службі автодоріг Закарпаття нагадують, що на гірських дорогах водіям треба бути уважними та обережними. Попри те, що дороги розчищені та посипані, тут необхідно дотримуватися встановленого швидкісного режиму та тримати дистанцію. А також перед поїздкою варто обов'язково змінити гуму на зимову.

Фото: САД в Закарпатській області