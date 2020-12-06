«Ковідні» лижі на Закарпатті

Як готуються до зимового сезону в туристичному регіоні

На Закарпатті уже встигли відрапортувати про початок зимового гірськолижного сезону. Офіційно в краї гір та термалів він стартував 3 грудня: мороз дозволив засипати штучним снігом витяги, і низка курортів готові приймати перших лижників уже на цих вихідних. Наразі ще не заявляли про початок місцеві гірськолижні гіганти — як-от Драгобрат, найвисокогірніший курорт в країні, де сезон зазвичай стартує на початку грудня, чи Пилипець: тут чекають снігу, а його наразі випало недостатньо.

Але загалом до туристичної зими на Закарпатті вже готові і готельєри, і туристи — вільних місць на Новий рік та Різдво немає. І попри дамоклів меч локдауну, в області готуються до прийому туристів і далі, адже сезон треба врятувати!

“ПРОБЛЕМНИЙ СЕЗОН ДЛЯ ВЕЛИКИХ КОМПЛЕКСІВ”

- Із того, що я зараз спостерігаю перед початком зимового сезону, проблем є багато, - каже Віктор Стинич, мандрівник, закарпатський тревел-блогер, засновник проєкту “Подорожуй”. - По-перше, великі готелі та санаторії мають і великі проблеми: починається зима, просторі приміщення треба опалювати, і коли клієнтів мало, то це дуже невигідно. Якщо в готелі на 100 місць живе тільки 10 людей — працювати в такому випадку нема сенсу. Тому знаю, що багато великих готелів зараз приймають рішення закритися до квітня: перечекати зиму. Є так само заклади, які вже виставлені на продажу власниками.

Віктор Стинич

Маленьким готелям легше. Я неодноразово чув, що в сімейних готелях скоротили персонал і працюють самі: хочуть утриматися на плаву. Щоб втриматися, дуже добре зараз чинять ті, хто залучає додаткових клієнтів, тобто влаштовують події. Тижні два назад ми робили тревел-зустріч в одній із садиб, після нас там збиралися альпіністи — це проживання та харчування, тобто заробіток для господарів. Одна із знайомих власниць садиб почала влаштовувати тематичні гастровечори — це залучення місцевих жителів, і це добре, бо є хоча б якийсь рух і життя, - каже Стинич.

“ЯСНОСТІ НУЛЬ — ЦЕ НАЙГІРШЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ”

Представник саме такого великого готельного комплексу (“Гранд Готель”) на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Закарпаття - Пилипці (Міжгірщина) Василь Пукман каже, що на свята вільних місць вони не мають, але загалом від сезону чекають сюрпризів.

Курорт Пилипець

- Ми всі в очікуванні рішення, яке приймуть на Грушевського стосовно локдауну. Тому чітко планувати і працювати, як звикли, не можемо. Це дезорієнтує, - каже Пукман. - Наш готель працює, вартість двомісного номеру категорії стандарт в гарячий період з 26 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року 2800 грн./доба зі сніданками, вартість новорічного банкету — 2800 грн. з особи. Наразі вільних місць майже не лишилося, порожні буквально кілька номерів, людей на свята буде багато. Що буде після — побачимо. Наші витяги працюватимуть у будь-якому випадку, я не бачу складнощів щодо їхньої роботи. Вартість скіпасів ще не всі оголосили, але вона буде на рівні минулого року. Свята ми переживемо непогано, але що буде після свят, як працюватимемо — оце наразі під питанням, і щодня цих питань більше, ніж відповідей. Для бізнесу ясності — нуль, і це найгірше, - каже Василь Пукман.

“НЕ БЕРЕМО ГРОШЕЙ НАПЕРЕД, БРОНЮЄМО НОМЕРИ ПІД ЧЕСНЕ СЛОВО”

Власник приватної садиби в цьому ж Міжгірському регіоні, у “селі десяти музеїв” Колочаві Юрій Радівілов каже, що й малому бізнесу важко орієнтуватися в ситуації через невизначеність.

Юрій Радівілов / Фото з особистого архіву

- Тяжко працювати, бо нічого не прогнозовано. Конкретно по музеях Колочави — ми працюємо щоденно без вихідних і готові приймати й індивідуальні групи, і збірні, організовувати програму зі співанками, колядками, вечорницями від місцевих колективів. У попередні сезони колочавські музеї рятували відпочинок туристам із курортів в Пилипці, Ізках, Подобовці, коли там не було снігу. Як буде цього року — ніхто не знає. У нас в Колочаві є 28 сільських садиб, на свята вільних місць майже немає. Але і до свят, і далі на січень — все ще досить вільно із заповненням готелів. Люди потроху телефонують, бронюють місця в готелях, - каже Юрій Радівілов.

Колочава

- Нам простіше із утриманням цих будівель, - зазначає він. - Як правило, це приватні будинки, де живуть господарі: топиш свою хату, то топиш всюди, ну або прикрутив батареї, якщо нема туристів і ніхто не живе. Цьогоріч не беремо наперед плату за замовлені номери, розуміємо ситуацію: будь-коли людина може захворіти чи не приїхати через локдаун. Бронюємо “під чесне слово”. Але все ж таки відпочинок бажано бронювати заздалегідь, у всякому випадку, я раджу дзвонити наперед і домовлятися. Особливо якщо велика компанія.

“ЦІНИ НА РІВНІ МИНУЛОГО РОКУ, НІХТО НЕ РИЗИКНУВ ПІДНЯТИ”

Віктор Стинич також відзначає: на Новий рік у переважної більшості готельєрів на Закарпатті місця заброньовані і оплачені, але і до цього, і після — поки пусто.

- Приємно, що ціни лишилися на рівні минулого року — ніхто зараз не ризикує їх підняти. Я думаю, що туристів в цьому сезоні буде багато — через закриті кордони, насамперед. Ситуація в туризмі аналогічна до літньої, коли як у Карпатах, так і на морі ми мали +30% збільшення потоку туристів (заміри робили нібито через телефонних операторів). Але ці цифри стосуються тільки окремих місць. На Закарпатті ми міряли Мукачево — по замку Паланок падіння по туризму склало 50-60%,- відзначає Стинич.

Замок Паланок

“ТУРИСТИ ЇДУТЬ, АЛЕ ВІДПОЧИВАЮТЬ ДУЖЕ ЕКОНОМНО”

- Ну і треба розуміти, що по грошах цей сезон — не для заробітку, - додає Стинич. - Люди якщо і їдуть, то тратять набагато менше, аніж в минулі роки. Економлять на екскурсіях, на харчуванні (намагаються готувати самостійно), на додаткових послугах. Не секрет, що в готелях найбільше заробляли не на проживанні, а в ресторанах. Якщо введуть локдаун і вони будуть закриті, не уявляю, які у власників будуть заробітки.

Щодо власне туристів, які їдуть на Закарпаття — ситуація виглядає краще. Все працює, як завжди: замовив готель, передплатив, приїхав, розрахувався. Ризик тільки в тому, що не повернуть передплати, якщо захворів чи не зміг приїхати. Але завжди можна передомовитися і перенести відпочинок на інші дати, зараз власники радо йдуть назустріч.

Щодо того, куди їхати взимку на Закарпатті, раджу класику: гори і термали/чани. В такий це час це найприємніше. Ну і ще — місцева кухня і вино.

“НЕ РОЗРАХОВУЙТЕ НА АВТОБУСИ І ЗАЛІЗНИЦЮ”

- Аби зимовий сезон 2020/21 вдався, туристам треба планувати відпочинок, зважаючи на дві складові. Перше: їхати на Закарпаття цієї зими варто, бо ціни на рівні минулого року, а послуг додалося. Друге: формувати маршрут треба так, аби бути незалежними від Укрзалізниці та автобусних маршрутів. Тобто - авто напрокат, Uber, поїздка вскладчину, власне авто — що завгодно, аби не бути залежним в пересуванні, і у вас все чудово складеться, - радить президент Регіональної туристичної організації Федір Шандор.

Федір Шандор

Щодо нових послуг Федір Шандор відзначає, що навколо відомих закарпатських геотермалів під час карантину облаштували нові сауни, бані, атракції. Добудувалися готелі в цих зонах, збільшилася кількість дегустаційних залів, форельників. Деякі зони закрилися — як, наприклад, “Теплі води”, дехто стартував — “Родинне гніздо” в Мідяниці, Іршавщина.

“Родинне гніздо” в Мідяниці / Фото: tourinform.org.ua

- Тому дуже раджу цього сезону українським туристам закарпатські термали: такого нема ніде в країні, ви будете здивовані та задоволені, - каже Шандор. - І що ще приємно для туристів: вони не подорожчали в цьому році.

- Приємно здивуються туристи, але в Мукачеві таки проведуть культовий фестиваль “Червене вино” - він пройде в місті з 8 по 14 січня, але буде не в одній локації, як це було раніше, локації будуть розкидані по місту. Ну і в багатьох угорських, румунських селах Закарпаття вже прибрані ялинки, тому атмосфера уже святкова, - наголошує Шандор.

“ВИЖИВУТЬ НАЙКРАЩІ”

Послуг на Закарпатті вдосталь і для заможних, і для небагатих туристів.

- Хто хоче СПА і трохи снігу — їде в Поляну, Косино, хто хоче сугубо кататися — їде в гори. Хто прагне екстріму — тому на Драгобрат, - радить Шандор. - Але не забувайте про правило номер 2: будьте незалежними в пересуванні, якщо не хочете зіпсувати собі відпочинок.

Стосовно гірськолижних курортів президент РТІ відзначає, що на Закарпатті всі нарешті перестали чекати снігу небесного.

- Зараз в регіоні вже надуто 4 тони снігу зі снігових пушок. Так зробили на Красії, в Поляні, Ізках. Вони вже готові стартувати і чекають гостей на цих вихідних. Стоїть поки тільки Драгобрат: там немає пушок, вони сподіваються на сніг.

Снігова пушка

Щодо того, що сезон буде важким — це безперечно, втім, Шандор вважає, що для регіону це навіть на краще.

- Ми прогнозували, що через кризу в закарпатському туризмі, яка почалася ще на початку цього, 2020-го року, виживуть тільки кращі. Залишаться тільки ті, що працюють в туризмі, а не просто заробляють в ньому. Тому цей сезон буде не важким - я би сказав, що він буде підсумковим. Така собі чистка — і для готелів, і для фестивалів, - наголошує він.

“МОРОЗНА ПОГОДА ДОДАЄ ОПТИМІЗМУ”

Зі свого боку, Олександр Коваль, експерт із закарпатського туризму, директор порталу “Турінформ Закарпаття”, каже, що сезон загалом вселяє оптимістичні настрої.

Олександр Коваль

- Підготовка до сезону йде активно, і в цьому році сприяє погода: з перших днів грудня на Закарпатті мороз, десь випав сніг. А дехто вже й відкрив лижний сезон — у кого є системи засніження. Зрозуміло, що усі дбають про безпеку та дотримуються правил карантину, слідкують за новинами. Ніхто не знає, коли усе закриють і чи закриють. Стабільного в цьому сезоні тільки те, що усі — і суб'єкти туризму, і туристи - перебувають в невизначеності.

Забронювали відпочинок на Закарпатті переважно на період новорічних свят, як правило, на 3-4 дні. Якщо раніше бронювали все, що було на період з 23 грудня по 10 січня (супервисокий сезон), то зараз ми цього не спостерігаємо. Готелі приймають бронювання на період свят, але всі розуміють, що можуть заборонити їхню роботу через пандемію. Це період стресу та напруги, який триває вже з березня, - відзначає Коваль.

- Ще один момент, - акцентує він, - ми не знаємо, як працюватиме залізниця, але точно розуміємо, що, як і весною, багато хто подорожуватиме на власному авто. На сьогодні це найпопулярніший транспортний засіб. Якщо введуть обмеження, то й регулярних автобусних турів буде менше через можливі обмеження на групові пересування.

“ОБИРАЙТЕ СІЛЬСЬКІ САДИБИ: ТАМ МЕНШЕ ЛЮДЕЙ”

Власне, Коваль радить цією зимою обирати сектор сільського туризму.

- На Закарпатті маємо багато хороших сільських садиб, де є усі зручності для проживання родини, компанії, а головне - мінімальний контакт з іншими групами. Тож це безпечно.

Увагу слід звертати на все, і на безпеку та комфорт як ключові показники. Згідно з інструкціями, заклади проживання, харчування повинні бути облаштовані засобами індивідуального захисту як для працівників, так і для візитерів. Кожен повинен контролювати себе, уникати місць масового скупчення людей та дотримуватись правил.

Можна сказати одне: візитерів та туристів буде менше. Люди будуть вдома, у тому числі й через зимовий період, адже погода може вносити свої корективи, а в теплі завжди комфортніше. Українці вже звикли до коротких вихідних, тож далеко їхати не будуть. Але справжніх фанатів лиж це не зупинить.

Тетяна Когутич, Ужгород