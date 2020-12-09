Укрзалізниця відновлює рух поїзда з Миколаєва на Закарпаття на зимові свята

Укрзалізниця знову запустить пасажирський поїзд сполученням Миколаїв – Рахів на період зимових свят.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця продовжує активно готуватися до перевезень пасажирів під час зимових свят. Зокрема, відновлюється курсування поїзда №134/133 Миколаїв – Рахів. Так, із Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року. Із Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квитки на поїзд уже можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів, Хмельницький – Лисичанськ.