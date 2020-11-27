Укрзалізниця відновлює курсування поїзда «Гуцульщина» з 18 грудня

Укрзалізниця знову запустить пасажирський поїзд «Гуцульщина» № 357/358 Київ — Рахів з 18 грудня на період масових зимових перевезень.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ, поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних та шість плацкартних.

«З Києва поїзд № 357/358 Київ — Рахів відправлятиметься о 14:28 та прибуватиме до Рахова о 09:22. Відправлення з Рахова о 11:18 та прибуття до Києва о 06:43. Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів. Для відновлення курсування поїзда Укрзалізниця вжила заходів з модернізації інфраструктури. Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тис. старопридатних дерев’яних шпал. У результаті буде збільшено швидкість та покращиться стан безпеки руху поїздів», – йдеться в повідомленні.

Поїзд – соціально важливий для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону.

В УЗ зазначили, що за результатами 2019 року населеність цього поїзда у сполученні Київ — Рахів склала 89%, у зворотному напрямку — 94%. Лише на ділянці Теребовля — Рахів посадка та висадка пасажирів у середньому становила 332 та 390 осіб відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця напередодні зимових свят відновлює рух низки поїздів. Пасажири зможуть подорожувати у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.