Укрзалізниця планує перевозити поїздами не менш як 50% внутрішніх туристів

АТ "Укрзалізниця" розраховує на те, що перевозитиме не менш як 50% внутрішніх туристів України.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак під час зустрічі з представниками туристичного бізнесу України 26 листопада, інформує пресслужба УЗ.

Зокрема, Жмак зазначив, що Укрзалізниця докладе зусиль, щоб подорожі потягами обирали не менш як 50% туристів, які мандрують Україною. Умови для цього, за його словами, – розгалужена залізнична мережа, високий рівень комфорту та безпеки, який забезпечує залізничний транспорт.

"Один з пріоритетів пасажирського сегменту Укрзалізниці – розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом. Ми переконані, що в умовах пандемії COVID-19 залізниця – найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу", – зазначив Жмак.

Він підкреслив, що першими кроками для поліпшення взаємодії з туроператорами та збільшення туристичних перевезень є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 грн до 80 грн.

Також керівник Укрзалізниці зазначив, що Укрзалізниця запроваджує гнучку систему знижок, нові зимові маршрути, знижки на проїзд у вагоні 1-го класу швидкісного поїзда.

Водночас голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що подорожі залізницею – це новий і затребуваний тренд у туризмі, оскільки йдеться про безпечні та комфортні поїздки.

Фото: Укрзалізниця