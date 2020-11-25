Укрзалізниця призначила «новорічні» поїзди

Укрзалізниця напередодні зимових свят відновлює рух низки поїздів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

«Укрзалізниця активно готується до перевезень пасажирів під час новорічних свят. Робота здійснюється у кількох напрямках: призначаються поїзди, подовжуються маршрути, збільшується періодичність курсування. Цими поїздами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних та різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ», - зазначили в компанії.

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Так, відновлюється рух таких поїздів:

№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.

№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня.

№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова.

№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.

Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.

Призначено курсування додаткових поїздів:

№168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;

№198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;

№ 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Призначені додаткові рейси наступним поїздам:

№ 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;

№ 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

Продовжено маршрут прямування поїздів:

№ 779/780 Суми — Вінниця.

З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди: