В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

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Укрінформ
Укрзалізниця має намір знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цьогоріч і на початку наступного.

Про це керівник філіалу «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року», - сказав Перцовський.

За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.

Він також заявив, що компанія з 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті" та зазначив, що це єдиний клас квитків, ціни на які компанія може встановлювати самостійно.

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Перцовський додав, що компанія впровадить диференціацію ціни залежно від терміну купівлі квитків - чим раніше купувати, тим дешевшими вони будуть.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 20 травня запевняв у тому, що підвищення вартості проїзду залізничним транспортом в Україні після завершення карантину не відбудеться.

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