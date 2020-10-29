В Укрзалізниці рівень зношеності активів оцінили в 96%

АТ «Укрзалізниця» має значну кількість активів, але рівень їх зношеності досягає 96%.

Про це голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо виправляти цю ситуацію. На сьогодні фінансовий стан такий: на кінець першого півріччя 2020 року збитки близько 9 млрд грн. Кредитний портфель – близько 37 млрд грн. Може виникнути запитання, як таке могло статися після прибуткового 2019 року, але вони були сформовані за рахунок курсової різниці. Вона становить 3,4 млрд грн. Сьогодні, коли курс гривні впав, відповідно прибуток перетворився на збитки», - сказав Жмак.

За його словами, керівництво УЗ вважає, що задля покращення ситуації необхідно у фінансовому плані компанії на 2021 рік закласти 4,1 млрд грн на проведення капітального ремонту локомотивів. Необхідно передбачити 7 млрд грн на закупівлю та капремонт вантажних вагонів.

Окрім того, на думку Жмака, варто б парламенту підтримати проєкт державного бюджету на наступний рік, в якому вперше за часи незалежності закладено кошти для придбання 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн та для електрифікації деяких ділянок колій на суму 1 млрд грн.

Очільник УЗ також наголосив на необхідності спрямувати кошти від акцизу на пальне , що сплачується УЗ, на розвиток інфраструктури.