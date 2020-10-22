Укрзалізниця за І півріччя отримала 8,8 мільярда чистих збитків

Укрзалізниця за січень-червень 2020 року отримала консолідований чистий збиток у розмірі 8,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

На результат діяльності АТ «Укрзалізниця» значно вплинуло зниження доходів від вантажних та пасажирських перевезень у порівнянні з 1 півріччям 2019 року на 15% та 57% відповідно, а також значне коливання курсових різниць, внаслідок чого отримано чистий збиток від курсових різниць 3,4 млрд грн проти 1,7 млрд грн чистого прибутку у 1 півріччі 2019 року. За підсумками 1 півріччя 2020 року АТ «Укрзалізниця» отримано консолідований чистий збиток у розмірі 8,8 млрд грн. Збитковий результат отримано внаслідок одночасного впливу на галузь цілої низки негативних факторів, викликаних поширенням пандемії COVID-19.

В Укрзалізниці відмічають, що незважаючи на зупинку пасажирського та зниження надходжень від вантажного сегменту бізнесу на 15% товариством докладено максимальних зусиль задля забезпечення сталого, безперервного перевізного процесу вантажних перевезень та підтримки реального сектору економіки країни.

«Товариством запроваджені та активно реалізуються заходи з оптимізації бізнес-процесів та жорсткої економії: фокус на критично важливі напрямки (капітальний ремонт локомотивів, вантажних вагонів та електрифікація ділянок інфраструктури), проведено пріоритизацію основних витрат товариства, оптимізовано операційні витрати», - зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Укрзалізниця отримала 3 млрд грн чистого прибутку.

Кабінет Міністрів України з 18 березня 2020 року призупинив пасажирські міжміські, міжнародні та приміські залізничні перевезення для запобігання поширенню COVID-19. Укрзалізниця почала поступово відновлювати внутрішнє пасажирське сполучення з 1 червня 2020 року.