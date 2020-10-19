Укрзалізниця просить не зупиняти поїзди на карантині

Укрзалізниця просить не зупиняти поїзди на карантині

Заява
Укрінформ
Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення.

Про це йдеться у заяві Укрзалізниці, розміщеній на сторінці установи у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Укрзалізниця виступає за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в установі уточнили, що до Укрзалізниці щодня надходять тисячі звернень від стурбованих пасажирів щодо обмеження залізничного сполучення в окремих регіонах у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

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“Тож ми чітко пояснюємо нашу позицію: Обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки”, - зазначається у повідомленні.

В Укрзалізниці відмітили, що у більшості випадків маршрутні перевізники, “на відміну від залізничних, не дотримуються належних протиепідемічних заходів; натомість Укрзалізниця суворо дотримується усіх протиепідемічних заходів”.

Також наголошується, що обмеження пасажирських перевезень може значно погіршити фінансовий стан Укрзалізниці та призвести до неможливості виконання соціальних зобов’язань перед залізничниками. В Укрзалізниці пояснили, що тоді компанія буде вимушена відправити в простій більше 25 тисяч залізничників, які задіяні в організації пасажирських перевезень.

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“Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення”, - підкреслюють в установі.

Також відмічається, що досвід інших європейських країн, які посилюють карантинні обмеження, як правило, обмеження жодним чином не стосуються роботи транспорту.

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В установі зазначили, що Укрзалізниця буде суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень, прийнятих КМУ та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пасажирського залізничного сполучення, “але, в свою чергу, сподіваємося, що це рішення буде державницьким та виваженим”.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.

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