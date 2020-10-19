Укрзалізниця просить не зупиняти поїзди на карантині

Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення.

Про це йдеться у заяві Укрзалізниці, розміщеній на сторінці установи у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Укрзалізниця виступає за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в установі уточнили, що до Укрзалізниці щодня надходять тисячі звернень від стурбованих пасажирів щодо обмеження залізничного сполучення в окремих регіонах у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

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“Тож ми чітко пояснюємо нашу позицію: Обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки”, - зазначається у повідомленні.

В Укрзалізниці відмітили, що у більшості випадків маршрутні перевізники, “на відміну від залізничних, не дотримуються належних протиепідемічних заходів; натомість Укрзалізниця суворо дотримується усіх протиепідемічних заходів”.

Також наголошується, що обмеження пасажирських перевезень може значно погіршити фінансовий стан Укрзалізниці та призвести до неможливості виконання соціальних зобов’язань перед залізничниками. В Укрзалізниці пояснили, що тоді компанія буде вимушена відправити в простій більше 25 тисяч залізничників, які задіяні в організації пасажирських перевезень.

“Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення”, - підкреслюють в установі.

Також відмічається, що досвід інших європейських країн, які посилюють карантинні обмеження, як правило, обмеження жодним чином не стосуються роботи транспорту.

В установі зазначили, що Укрзалізниця буде суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень, прийнятих КМУ та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пасажирського залізничного сполучення, “але, в свою чергу, сподіваємося, що це рішення буде державницьким та виваженим”.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.