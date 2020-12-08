Котеджі Верховинщини на новорічно-різдвяні свята заброньовані на 85%

У Верховинському районі Івано-Франківської області туристи забронювали зелені садиби на новорічно-різдвяні свята майже на 85%. Найбільш популярні – котеджі на 2-3 сім’ї.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співзасновник ГО «Гуцулики» Руслан Бойчук.

«Зелені садиби на Новий рік та Різдво в нас заброньовані майже на 85%. Найбільшим попитом користуються котеджі на 2-3 сім’ї з усіма зручностями та умовами», – зазначив Бойчук.

Він зауважив, що вартість такого котеджу на 6 осіб у Верховині на зимові свята коштуватиме гостям від 3 до 4 тис. грн на добу.

«Масових святкових заходів у Верховинській громаді наразі не планують. Втім, «Коляда біля церкви» буде обов’язково. Це – наша традиція і, щоб її побачити, до нас їдуть туристи. Коляда буде біля кожного храму Верховинщини», – запевнив Бойчук.

Щодо активного відпочинку, то на території Верховинського району є два малі витяги для шанувальників гірськолижного катання. Щоправда, снігових гармат тут немає. А тому витяги запрацюють, щойно випаде сніг. Туристам також пропонують прогулянки на квадроциклах, на конях та різноманітні джипінг-тури. «Родзинка» – гуцульські страви та цікаві музеї.

«У нас тепер є ідеальна дорога до ГК «Буковель», тому туристи можуть зупинятися у Верховині, а кататися на лижах там», – додав Бойчук.

На його переконання, такий відпочинок має всі переваги для бюджетного туриста і для тих, хто хоче пізнати традиції Гуцульщини.

Як відомо, Верховина (до 27.12.1962 р. — село Жаб'є) — селище міського типу в Івано-Франківській області, розташоване на висоті 620 м над рівнем моря на березі річки Чорний Черемош. Осередок гуцульської культури. Завдяки важкодоступності гір впродовж багатьох віків на територію, де проживають гуцули, не змогла вплинути урбанізація. Тут збереглося багато цікавих звичаїв, традицій, легенд, ремесел, які в інших регіонах повністю зникли.