Готелі й садиби Яремче на Новий рік заброньовані на 90%

У місті Яремче на Івано-Франківщині місця в готелях та садибах на новорічні свята розпродані на 90%.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла начальник відділу туризму та міжнародних зв’язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.

«У нас майже завершується бронювання на новорічні свята. На цей період готелі та садиби продані на 90%. На Різдво ще активно триває бронювання», – повідомила Ланіна.

За її словами, ціни на новорічні свята в готелях та садибах Яремче – різні. Наприклад, бронювання котеджу на 4 особи у ці дні становитиме близько 2 тисяч гривень на добу, можна знайти ціну близько 1,5 тисячі гривень для родини. В середньому новорічні свята в місті коштуватимуть в 400-500 гривень з особи на добу.

«Сьогодні гості найперше хочуть комфорту і безпеки. Перевагу мають ті зелені садиби, де є кухня і можливість готувати собі», – розповіла представниця міськради.

Вона також зазначила, що не менш активно сьогодні бронюють готелі. Великі туристичні комплекси вже подбали про святкові програми для своїх гостей. У готелях є можливість отримати харчування з урахуванням карантинних заходів. Умови – різні, а тому й ціни різняться. Трохи дешевшими, кажуть, вони будуть для туристів на різдвяні свята, бо найдорожчий сезон у Карпатах – це Новий рік.

Раніше в Яремчанській міській раді повідомили, що готують для туристів святкову ялинку. Про фестивалі та концерти через пандемію коронавірусної інфекції наразі не йдеться.

Як повідомляв Укрінформ, чіткі терміни локдауну в Україні наразі невідомі. Раніше джерела ЗМІ у "Слузі народу" повідомляли, що локдаун в Україні почне діяти з 24 грудня і триватиме до 15 січня. Однак згодом речниця президента Юлія Мендель уточнила, що керівництво держави продовжує вивчати всі можливі сценарії введення нових обмежень, і точна дата запровадження жорсткого карантину ще невідома.