Курорт "Буковель" попри пандемію планує відкрити зимовий сезон на початку грудня

В Івано-Франківській області на карпатському гірськолижному курорті "Буковель" попри епідемію коронавірусу планують дати старт зимовому сезону 4-6 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор ГК "Буковель" Олександр Шевченко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Думаю, нам вдасться відкрити зимовий сезон з 4 до 6 грудня… Приїжджайте в Українські Карпати. Тут не живе ніякий вірус, тут свіже повітря, розкішно і класно", - зазначив Шевченко.

За його словами, у перші дні грудня працюватимуть багато витягів і чимало трас. У ГК "Буковель" стверджують, що цьогоріч старт зимового сезону розпочинається для них гарною погодою: випало багато снігу.

Станом на 30 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 36 434 випадках захворювання, з них за останню добу – 504 випадки, 9 пацієнтів померли. В Україні на коронавірус захворіли 737 625 людей, з них 9 946 – за останню добу.

Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту – г. Довга – 1372 м. Зимовий сезон може тривати з листопада до квітня. Курорт – містечко, в якому розгорнуто спектр умов для заняття спортом, бізнесу, відпочинку, оздоровлення.