Еколого-туристична карта Київщини поповнилася новими локаціями

На Вишгородщині та Обухівщині в межах проєкту "Екостежки Київщини" створили еколого-освітні туристичні маршрути, які знайомлять з 40 об’єктами області.

Як повідомляє ІА "Погляд", про це йшлося під час презентації-семінару, який відбувся у музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника, передає Укрінформ.

"П’ятнадцять об’єктів Вишгородського району нанесено на еколого-туристичну карту Київщини. Крім цього, на таку карту, яку створює Центр екологічної освіти та інформації на замовлення департаменту екології та природних ресурсів КОДА у межах проєкту "Екостежки Київщини", нанесено 25 об’єктів Обухівського району", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до екокарти Київщини потрапили такі об’єкти Вишгородського району, як музей давньоруського гончарства ВІКЗ, Дзвінкова криниця, плантація хвоща великого, Київська ГЕС, "Володимира дуби" та інші.

Однак історики та краєзнавці під час семінару зауважили, що у районі є ще низка пам’яток, які мають увійти до цього списку. Йдеться, зокрема, про Городище стародавнього Вишгорода, об’єкти на лівому березі Вишгородського району.

Натомість організатори заходу запевнили, що перелік екостежок не є сталим і доповнюватиметься.

Зазначається, що мета проєкту "Екостежки Київщини" – популяризування туристичних "родзинок" області, залучення якомога більшої кількості людей до вивчення природної та історико-культурної спадщини регіону, формування відповідального ставлення до всіх ресурсів – природних, історичних тощо.

Фото: КОДА