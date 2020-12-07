Еколого-туристична карта Київщини поповнилася новими локаціями

Еколого-туристична карта Київщини поповнилася новими локаціями

Укрінформ
На Вишгородщині та Обухівщині в межах проєкту "Екостежки Київщини" створили еколого-освітні туристичні маршрути, які знайомлять з 40 об’єктами області.

Як повідомляє ІА "Погляд", про це йшлося під час презентації-семінару, який відбувся у музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника, передає Укрінформ.

"П’ятнадцять об’єктів Вишгородського району нанесено на еколого-туристичну карту Київщини. Крім цього, на таку карту, яку створює Центр екологічної освіти та інформації  на замовлення департаменту екології та природних ресурсів КОДА у межах проєкту "Екостежки Київщини", нанесено 25 об’єктів Обухівського району", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до екокарти Київщини потрапили такі об’єкти Вишгородського району, як музей давньоруського гончарства ВІКЗ, Дзвінкова криниця, плантація хвоща великого, Київська ГЕС, "Володимира дуби" та інші.

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Однак історики та краєзнавці під час семінару зауважили, що у районі є ще низка пам’яток, які мають увійти до цього списку. Йдеться, зокрема, про Городище стародавнього Вишгорода, об’єкти на лівому березі Вишгородського району.

Натомість організатори заходу запевнили, що перелік екостежок не є сталим і доповнюватиметься.

Зазначається, що мета проєкту "Екостежки Київщини"  – популяризування туристичних "родзинок" області, залучення  якомога більшої кількості людей до вивчення природної та історико-культурної спадщини регіону, формування відповідального ставлення до всіх ресурсів – природних, історичних тощо. 

Фото: КОДА

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