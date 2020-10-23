Страуси й вітамінна екскурсія: на Київщині запустили турмаршрути сільською місцевістю

Українські гіди випробували новий маршрут, який у межах проєкту "Мандруй Київщиною" популяризує цікаві туристичні місця сільської місцевості області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

"У межах проєкту "Мандруй Київщиною" та підписаного меморандуму між Київською обласною державною адміністрацією та операторами мобільного зв’язку спільно розроблений маршрут, який популяризує цікаві туристичні місця сільської місцевості Київської області. Нещодавно цим маршрутом за участю Всеукраїнської асоціації гідів було проведено один із промотурів проєкту", – йдеться в повідомленні.

Так, у межах туру учасники відвідали етнокомплекс "Українське село", де мали змогу познайомитися з хатинами з 6 різних куточків України. До будиночків можна зазирнути й на власні очі побачити побут України ХІХ століття. На території комплексу є власний зоопарк, також тут можна навчитися гончарного мистецтва, випікання хліба в печі, ковальської справи. За бажанням, можна заночувати в атмосферних "Етнохатах".

Ще однією точкою маршруту стала "Долина страусів" – найбільша ферма страусів в Україні, що розташована в селі Ясногородка. Саме тут можна побачити всі види страусів та різноманітних тварин і птахів контактного зоопарку ферми. На території ферми також працює ресторан, де можна скуштувати ексклюзивні страви з м’яса страуса та продегустувати авторське фермерське вино у винному погребі.

Організатори промотуру також радять відвідати Казкове село Бобриця, в якому можна пересвідчитися в тому, як "спільно громадою можна збудувати село мрії". Тут впроваджують сучасні екологічні, суспільно корисні та економічно життєздатні практики.

Бобриця – арт-село, публічний простір, де зануритися у мистецтво можна просто посеред вулиці. Тут пропонують вітамінну екскурсію теплицями екоферми Green Gold, а також кінний клуб "Аріон", породисті вихованці якого раді смачним гостинцям, а охочі можуть спробувати покататися верхи.

Зазначається, що загалом маршрут розрахований на два дні.