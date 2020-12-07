В японському парку з’явилася «антиковідна» горила

В японській Фукуоці відвідувачів парку розважає величезна солом'яна горила.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nippon.com.

«У парку Ясуносато в селищі Тікудзенматі префектури Фукуока з'явилася горила заввишки 7 метрів – гігантське солом'яне опудало, яке спорудили місцеві волонтери, щоб відволікти відвідувачів від думок про коронавірусну кризу», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, влітку на Чернігівщині працівник обленерго створив велику солом’яну скульптуру героя відомого американського фільму «Кінг-Конг».