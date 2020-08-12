На Чернігівщині "оселився" солом’яний Кінг-Конг

На Чернігівщині працівник обленерго створив велику солом’яну скульптуру героя відомого американського фільму "Кінг-Конг".

Як передає Укрінформ, про це інформує місцевий інтернет-ресурс Чeline.

"Величезна мавпа тепер "живе" в Стольному Менського району. Зроблена вона з соломи. Творець стольненського "Кінг-Конга" Юрій Шамрук, який живе в Чернігові, виявився не майстром солом’яних фігур, а звичайним працівником обленерго, заступником технічного директора з низьковольтних мереж", – ідеться в повідомленні.

Солом’яний Кінг-Конг – перший витвір Шамрука. Збудував він його у батьківському дворі. Вигляд скульптури обрав в інтернеті, а для роботи використав підручні матеріали: солом’яні тюки, нитки, прути. Голову зробив з лляної паклі, очі – з пляшок. Висота виробу – близько 2 м.

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На створення Кінг-Конга чоловіка надихнула нещодавня поява 4-метрового солом’яного ведмедя поблизу селища Березна цього ж Менського району. Як розповідало Чеline TV, величезну скульптуру з солом’яних тюків у полі зробили директор та працівники місцевого сільгосппідприємства – ТОВ "Березнянське". Тепер ця локація є популярним місцем для фотографування як місцевих жителів, так і проїжджих повз автомобілістів. У вихідні до ведмедя, буває, навіть стоять черги.

Фото: cheline.com.ua