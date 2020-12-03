Голова ОДА: Олімпійський курорт і вітрова електростанція на Боржаві — несумісні

Проєкт побудови гірськолижного курорту на Пилипці зі школою олімпійського резерву не сумісні з вітровою електростанцією на Боржаві.

Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив в інтерв'ю Укрінформу.

“Щодо цього проєкту, відомо, керівником Офісу Президента була проведена нарада за участі австрійських інвесторів, які запропонували побудувати сучасний гірськолижний комплекс на Пилипці, навіть завезли туди обладнання. Наразі інвестори зупинилися на стадії оформлення відносин з державою. Це, наскільки я розумію, за концепцією буде державно-приватне партнерство. Консультації йдуть постійно” - сказав Петров, наголосивши, що два проєкти — курорт на Пилипці зі школою олімпійського резерву та ВЕС на Боржаві взаємовиключають один одного.

“На одній географічній площині ці два проєкти існувати не можуть. ВЕС для Боржави — це абсурдна ідея, яка не має ні економічної доцільності, ані туристичної. В сенсі економіки: з точки зору допомоги громаді, там узагалі мультиплікації ніякої немає (ані робочих місць, ані плати за оренду землі). З точки зору туризму — то усі ті сектори, які там вже існують (дельтапланеризм, оце квітково-ягідне сафарі) — воно все буде перекреслено таким проєктом, як ВЕС”, - наголосив Петров.

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За його словами, щодо гірськолижного курорту на Пилипці на даний момент йдеться про процедури виділення землі, надання дозволів на розташування об'єктів, детальний план території тощо.

Він також зазначив, що “дуже важливо, що в рамках цього проєкту хочуть побудувати школу олімпійського резерву в Пилипці”.

“Це шикарний концепт, я бачив проєкт - рівних на Закарпатті наразі немає. Пилипець не виглядає розвинутим на фоні того ж Буковеля. Ми відстаємо, і це ганьба для нас, враховуючи те, що ми більше доріг зараз будуємо, і до нас може більше туристів приїжджати”, - наголосив голова Закарпатської ОДА.

На запитання Укрінформу про причетність до побудови олімпійського резерву Владислава Каськіва, який отримав мандат обласного депутата від Хустського району, куди входить Пилипецька ОТГ, Петров зазначив, що наскільки йому відомо зі ЗМІ, "Каськів мав якесь відношення до цього проєкту, але не на правах головного партнера".

Як повідомляв Укрінформ, про ідею створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера «Боржава» в Офісі Президента заявили 30 липня. Ідею презентував представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх і зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії «Боржава Есет» Гернот Ляйтнер.